France Bleu Live aux Deux Alpes : trois choses que vous ignorez (peut-être) sur Pascal Obispo

Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, France

Le coup de pouce du hasard

L'un de ses plus grands tubes -qui vous a sûrement donné des frissons à sa sortie- doit presque son succès au hasard. En 1997, alors que Pascal Obispo est nommé à quatre reprises lors des Victoires de la Musique, il doit monter sur scène pour interpréter un de ses titres. Pour de bêtes raisons techniques, il se retrouve obligé de chanter sans orchestre et choisit ce titre "Lucie". Le succès est phénoménal ! Le morceau touche le public et est salué par la critique. Réenregistré et distribué en single trois semaines après les Victoires de la Musique, le morceau bat des records de vente et entraîne dans son sillage l'album "Superflu", qui sera écoulé à plus de 1.250.000 exemplaires !

Petit, il voulait devenir footballeur

Le père de Pascal Obispo, Max Obispo, est un ancien joueur de football des Girondins de Bordeaux. Le chanteur passera d'ailleurs plusieurs années chez les poussins des Girondins. Aujourd'hui encore, c'est un passionné du ballon rond et un admirateur inconditionnel d'Éric Cantona.

Il s'habille souvent en noir car....

Pascal Obispo a découvert la musique à Rennes, où il déménage à l'âge de 13 ans. Dans les années 80, le rock bat son plein et le futur chanteur se prend de passion pour Philippe Pascal, le créateur du groupe emblématique "Marquis de Sade". C’est même à cause de ce dernier qu’il s’habille encore souvent en noir aujourd’hui !