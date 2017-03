Journée spéciale Christophe Maé avec France Bleu Lorraine

Christophe Maé est en concert le 14 mai 2017 au Galaxie d'Amnéville et France Bleu Lorraine vous offre vos places.

L'auteur-compositeur et interprète carpentrassien est actuellement sur les routes de France et de Navarre pour présenter son dernier album "L'attrape-rêves", son 4ème album studio. A l'occasion du passage de Christophe Maé le 17 mai au Galaxie d'Amnéville, France Bleu Lorraine vous propose une journée spéciale le 4 avril prochain pour tenter de gagner vos places pour ce concert.

Gagnez vos places VIP pour le concert de Christophe Maé à Amnéville

Tentez votre chance en appelant le 03 87 52 13 13 durant la journée du 4 avril 2017 ou en vous inscrivant dans le module de jeu ci-dessous avant le mardi 4 avril à 12h00. Annonce du gagnant le 4 avril à 18h40 sur l'antenne de France Bleu Lorraine.

On ne présente plus Christophe Maé. Ses albums font à chaque fois recette, ses concerts se jouent à guichets fermés dans toute la France, et il enchaîne les récompenses. Ça ne l'empêche pas de rester proche de son public. Le Talent France Bleu 2016 trace actuellement sa route dans les plus grandes salles de France (avec France Bleu), et c'est tout naturellement qu'il s'arrête à Amnéville.

Christophe Maé

A cette occasion, et à l’aube de ses 10 ans de carrière, l'artiste s'est livré au micro de France Bleu, en amont de son concert. Avec lui nous avons évoqué son nouvel album événement, co-écrit avec Paul Ecole (Calogero, Oxmo Puccino…). Un album plus intense et introspectif, considéré comme le plus abouti de sa carrière.

Vous l'entendrez nous parler de sa famille, de la façon qu'il a eu de travailler sur cet album (lui qui a enfilé toutes les casquettes, de la composition à la production), de sa collaboration avec Paul École, et plus largement de son entrée dans la quarantaine, qui l'a beaucoup inspirée à l'écriture de "L'attrape-rêves". Une entrevue à retrouver en intégralité ici :

Et pour prolonger le plaisir, le premier extrait de l'album :

Et le dernier en date :