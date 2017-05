Notre Dame de Paris, côté coulisses

A l’occasion de la venue de Notre Dame de Paris au Zénith de Nancy, France Bleu Lorraine vous emmène dans les coulisses de cette comédie musicale monumentale.

Il est un peu plus de midi quand nous arrivons au Zénith de Nancy. Un petit coup de fil à la production et rendez-vous est donné dans les loges. Au programme de la journée : interview d’Esmeralda, Clopin et Frollo puis visite des coulisses.

L’envoutante Hiba Tawaji

Hiba Tawaji est la nouvelle Esmeralda © Radio France - Romain Fresu

La première à se prêter au jeu, c’est Hiba Tawaji, la « nouvelle » Esmeralda. Nous la trouvons assise sur le canapé d’une salle commune avec sa rivale dans le spectacle : Fleur-De-Lys (incarné par Idesse). Avec Hiba, nous parlons de son rôle, celui de la Bohémienne, de sa carrière au Liban, de sa participation à The Voice (elle a été demi-finaliste de la saison 4, dans l’équipe de Mika). Au détour d’une question, elle nous confie son envie sincère de créer un lien avec le public français. On évoque également les comparaisons avec le casting original et ce qu’elle prépare pour l’après Notre Dame de Paris.

Hiba Tawaji P1 : Hiba nous présente Esmeralda et revient sur les comparaisons avec le casting oringal Copier

Hiba Tawaji P2 : Hiba revient sur son arrivée au sein de la troupe de Notre Dame de Paris, sur l'aventure The Voice et sur ses projets futurs Copier

Hiba Tawaji nous quitte après s’être prêtée au jeu des photos, direction le maquillage pour elle. Nous profitons du calme pour observer le doux manège qui commence à se mettre en place à un peu moins de trois heures du lever de rideau. Dans les loges, les chanteurs chauffent leur voix. Au maquillage, nous serons les témoins d’une belle complicité entre les interprètes d'Esmeralda et de Fleur-De-Lys. La loge « coiffure » devient le défouloir, les chanteurs, danseurs et acrobates se détendent, ça chante, ça danse, ça rit. Le r’n’b des danseurs se mêlent harmonieusement aux exercices vocaux des chanteurs.

Jay répond à nos questions

Jay est Clopin © Radio France - Romain Fresu

Jay nous rejoint dans la salle commune, tout sourire… Il vient directement vers nous avant de nous emmener dans sa loge. Nous parlons avec lui de Clopin, son personnage, pris dans une histoire qui trouve encore une résonance dans l’actualité du moment. Nous lui demandons également ce que ça fait de rejoindre cette grosse « machine » bien huilée qu’est Notre Dame de Paris.

Jay P1 : Il nous présente son personnage, Clopin et revient sur le fait que les thèmes de Notre Dame de Paris sont toujours d'actualité Copier

Jay P2 : Il revient sur l'impressionante machine Notre Dame de Paris et nous parle de ses projets futurs Copier

C’est avec sourire que Jay nous raccompagne jusque la salle commune. A nouveau les sons se mélangent, Gringoire (interprété par Richard Charest) est dans sa loge, Hiba et Idesse, à la coiffure. Les actrices n’hésitent pas à pousser la chansonnette sur du Céline Dion. Tout y passe, « Encore Un soir » et « Pour que tu m’aimes encore » notamment.

Rencontre avec Daniel Lavoie

20 ans après Daniel Lavoie reprend son rôle de Frolo © Radio France - Romain Fresu

Daniel Lavoie arrive et nous invite dans sa loge. Nous commençons l’interview avec une petite boutade : « N’en avez-vous pas marre d’être le méchant depuis vingt ans » ? La réponse de Daniel Lavoie : Non, Frollo n’est pas le méchant de l’histoire, c’est peut-être même le personnage le plus « réel » du spectacle pour lui. 20 ans après avoir initié le rôle de Frollo dans la première version de Notre Dame de Paris, Daniel Lavoie n’était pas sûr de vouloir reprendre l’aventure.

Daniel Lavoie P1 : Il nous présente son personnage, Frollo, et son évolution en 20 ans Copier

Daniel Lavoie P2 : Il nous parle de sa place au sein du nouveau casting et sa carrière d'animateur radio sur Radio Canada Copier

Nous quittons les loges et les acteurs pour nous retrouver sur la scène du Zénith.

Chaque chose à sa place

Le décor est là, un grand mur gris à parties amovibles. Tour à tour, il sera la façade de la Cathédrale, l’intérieur du Cabaret du Val d’Amour et les prisons de Paris. Derrière, tout un système d’escalier permettant, notamment à Daniel Lavoie, d’évoluer entre les différents étages de cette façade. Une des gargouilles est suspendue. Les cloches sont posées à terre dans les coulisses, elles côtoient l’immense cage rouge dans laquelle sera enfermée Esmeralda dans la dernière partie du spectacle. Nous voyons également la roue sur laquelle Quasimodo réclamera « A boire » après s’être fait arrêter. Au bas de la scène, sur la gauche, les costumes (plus d’une centaine) de la trentaine de danseurs et d’acrobates. De l’autre côté, un petit espace maquillage avec une cabine pour que les femmes puissent se changer avec discrétion…

Une des danseuses au coin maquillage en bas de la scène © Radio France - Romain Fresu

Sans que nous l’ayons vraiment remarqué, les danseurs et acrobates sont déjà sur scène, ils s’étirent, s’échauffent, courent sur la scène du Zénith. Nous nous approchons de l’arrivée des spectateurs, les rideaux se ferment.

Avant l'arrivée du public, les rideaux se ferment sur la scène de Notre Dame de Paris © Radio France - Romain Fresu

Jay est le premier du casting principal à être descendus des loges. Lui aussi s’échauffe, toujours avec le sourire. Il a choisi la corde à sauter. Dans le bureau de production, un membre de l’équipe technique (sur le pont depuis notre arrivée) se fait remettre ses billets de trains pour la prochaine destination du spectacle.

Une des cloches de Notre Dame de Paris © Radio France - Romain Fresu

C’est ici que nous quittons la troupe de Notre Dame De Paris, une petite demi-heure avant le lever de rideau. Un dernier au revoir à Jay qui nous répond gentiment, toujours en s’entraînant avec sa corde à sauter. Nous passons de l’autre côté de rideau pour nous retrouver au milieu des spectateurs. L’excitation monte peu à peu dans la salle. Sur scène, on ne voit rien mais on entend la troupe se mettre en place et s’encourager…

Le décor de Notre Dame de Paris, un trésort d'ingénieusité © Radio France - Romain Fresu

15h06. Lever du rideau. Il est venu, le temps des cathédrales.