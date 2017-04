Les résultats des élections dans Calvados

Situé dans le nord-ouest de la France, le Calvados est un département français de la région Normandie, tout comme l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Caen est la préfecture du département, mais également le siège du conseil régional. Le Calvados compte 693 300 habitants. Il s'étend sur 5 548 km2 et a une densité de 125 habitants par km2.

Bordé par la Manche au nord, le Calvados est limitrophe des départements de la Manche, de l'Orne et de l'Eure. Caen est la ville la plus peuplée du territoire avec 106 500 habitants, devant Hérouville-Saint-Clair, Lisieux, Bayeux et Vire. Au total, le Calvados compte 25 cantons et 538 communes.

Le Calvados affichait un salaire annuel net moyen de 20 200 euros en 2013. Au dernier trimestre 2016, le chômage s'élevait à 9,4 %. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du territoire. Ce sont d'ailleurs les élevages bovins et équins, la production fromagère et la fabrication d'alcool (cidre, calvados, etc.), qui sont les plus réputés. Le tourisme permet aussi de dynamiser l'économie du département, grâce notamment à un large patrimoine.Bordé par la Manche au nord, le Calvados est limitrophe des départements de la Manche, de l'Orne et de l'Eure. Caen est la ville la plus peuplée du territoire avec 106 500 habitants, devant Hérouville-Saint-Clair, Lisieux, Bayeux et Vire. Au total, le Calvados compte 25 cantons et 538 communes.

Le Calvados affichait un salaire annuel net moyen de 20 200 euros en 2013. Au dernier trimestre 2016, le chômage s'élevait à 9,4 %. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du territoire. Ce sont d'ailleurs les élevages bovins et équins, la production fromagère et la fabrication d'alcool (cidre, calvados, etc.), qui sont les plus réputés. Le tourisme permet aussi de dynamiser l'économie du département, grâce notamment à un large patrimoine.