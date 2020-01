Janville, France

Un carambolage sur l'A10 fait deux morts, l'autoroute coupée toute la matinée dans le sens Orléans-Paris

Un carambolage entre six véhicules s'est produit ce mardi matin en Eure-et-Loir en limite du Loiret à 5h30. Le bilan est lourd : deux morts et six blessés. L'autoroute...