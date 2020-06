Merville-Franceville-Plage, France

Coronavirus : le festival fantasy Cidre et Dragon n'aura pas lieu en septembre 2020 à Merville-Franceville

Un nouvel événement normand vient d'être annulé à cause de la crise du coronavirus. Le festival fantasy Cidre et Dragon, prévu les 19 et 20 septembre 2020 à Merville-Franceville...