Les résultats des élections dans Normandie

Bordée par la Manche, la Normandie est une région administrative française. Elle est née de la fusion de deux anciennes régions : la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Divisée en 17 arrondissements, elle compte 5 départements : le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Sainte-Maritime. La région abrite 3,3 millions d'habitants et a une superficie de 29 906 km2. Sa densité est de 111 habitants au kilomètre carré.

Bien que Le Havre soit la ville la plus peuplée de Normandie (172 000 habitants), c'est Rouen qui est la préfecture (110 000 habitants) et Caen qui accueille le siège du conseil régional (106 000 habitants). Les autres principales villes sont Évreux, Dieppe et Alençon.

La Normandie a un PIB de 90,5 milliards d'euros, soit 27 100 euros par habitant. Elle dispose d'un bassin de 1,2 million d'emplois et a un taux de chômage de 10,2 % en 2014. Les salariés normands ont un salaire annuel moyen net d'environ 23 600 euros. Et 60 % de l'économie de Normandie est réalisée grâce aux services. À noter que le territoire est le premier en matière d'énergie, de production de fromages au lait de vache et dans le domaine équestre à l'échelle nationale.Bien que Le Havre soit la ville la plus peuplée de Normandie (172 000 habitants), c'est Rouen qui est la préfecture (110 000 habitants) et Caen qui accueille le siège du conseil régional (106 000 habitants). Les autres principales villes sont Évreux, Dieppe et Alençon.

La Normandie a un PIB de 90,5 milliards d'euros, soit 27 100 euros par habitant. Elle dispose d'un bassin de 1,2 million d'emplois et a un taux de chômage de 10,2 % en 2014. Les salariés normands ont un salaire annuel moyen net d'environ 23 600 euros. Et 60 % de l'économie de Normandie est réalisée grâce aux services. À noter que le territoire est le premier en matière d'énergie, de production de fromages au lait de vache et dans le domaine équestre à l'échelle nationale.