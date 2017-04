Les résultats des élections dans Eure

Le département de l'Eure fait partie de la région Normandie. Son chef-lieu est Evreux. Avec presque 600 000 habitants, le département est traversé par la rivière qui lui a donné son nom.

L'Eure s'étend sur 6 040 kilomètres carrés, possède une densité de population de 102 habitants au km2 et se compose de trois arrondissements : Evreux, Andelys, Bernay. Il se situe au nord-ouest de la France avec comme départements limitrophes la Seine-Maritime, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Eure-et-Loir, l'Orne et le Calvados. Le département se trouve à proximité des côtes de la Manche, son climat est océanique.

Près d'un salarié sur trois travaille dans l'industrie. L'Eure compte 10 000 entreprises dans ce secteur, la proximité avec les ports normands étant un atout économique. Les entreprises les plus importantes sont dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique et le nettoyage industriel. Le département compte un taux de chômage de 10,3 % et le revenu fiscal médian est de 18 856 euros. 29,3 % des salariés sont ouvriers quand 10,5 % sont cadres. 60 % des emplois sont occupés dans le tertiaire.

