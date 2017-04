Les résultats des élections dans Manche

Département situé dans la région Normandie, la Manche se trouve sur la côte nord-ouest de la France. Sa préfecture est établie dans la ville de Saint-Lô. Les 3 sous-préfectures sont Avranches, Cherbourg-en-Cotentin et Coutances. Le département, composé de 477 communes, occupe une superficie de 5 938 km². En 2017, la population est de 499 958 habitants et la densité de 84 habitants au km². Le département de la Manche est entouré du Calvados, de l'Orne, de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine.

Il s'agit du premier département agricole de France (élevage, cultures fruitières et maraîchères). Le commerce est également bien développé grâce au port de Cherbourg-Octeville. L'industrie nucléaire est l'un des autres secteurs économiques importants du département. Le tourisme occupe une bonne place, principalement grâce à la présence du mont Saint-Michel.

Le taux de chômage était de 9 % en 2013. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer était évalué à 22 939 euros en 2014. La Manche comptait 253 783 logements en 2013 dont 76,8 % de résidences principales.