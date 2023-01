Découvrez les chiffres clés de la population de l'Orne

En 2018, la densité de population de l'Orne était de 45,8 habitants/kilomètre carré. En effet, on évaluait à 281 593 le nombre d'habitants du département, et l'Orne couvre une superficie s'élevant à 6 144,03 km². Ce département avait alors la densité de population la moins élevée de la région Normandie.

Quelques chiffres à connaître concernant l'emploi dans l'Orne

Dans l'Orne, en 2018, le taux d'activité atteignait 73,07 % : il y avait en effet 119 235 actifs sur 163 177 habitants en âge de travailler. En proportion, on comptabilisait alors à peu près autant d'actifs que dans le reste du pays, où le taux d'activité était de 71,9 %.

Le taux de chômage du département s'élevait à 12,78 %, 15 240 actifs étant sans travail. Il y avait donc un écart assez fort avec les statistiques sur l'ensemble du territoire français, qui affichait un taux de chômage de 9,1 %.

Taux de chômage par CSP dans l'Orne

Dans l'Orne, en 2018, la catégorie socio-professionnelle des ouvriers était la plus affectée par le chômage, 16,4 % des actifs étaient en situation d'inemploi. Il y avait 14,34 % d'employés sans emploi, 7,34 % de professions intermédiaires, 5,7 % de commerçants, artisans et chefs d'entreprises, 3,88 % de cadres et 1,42 % d'agriculteurs.