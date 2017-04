Les résultats des élections dans Orne

L'Orne est un département français qui fait partie de la région Normandie, tout comme le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime. Sa préfecture est Alençon. En 2015, L'Orne comptait 286 300 habitants. Tandis que le territoire s'étend sur 6 103 km2, sa densité est de 47 habitants par km2.

5 départements sont limitrophes, à savoir l'Eure, le Calvados, la Manche, la Mayenne, la Sarthe et l'Eure-et-Loir. Avec 26 000 habitants, Alençon est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Flers, Argentan et L'Aigle. Au total, l'Orne compte 21 cantons et 412 communes.

En 2013, le revenu salarial annuel net moyen était de 18 900 euros dans l'Orne. Quant aux taux de chômage, il s'élevait à 9,3 % au dernier trimestre 2016. Au sein du territoire, 9 % de la population active travaille dans le secteur de l'agriculture (beaucoup plus que la moyenne nationale). La production de viande bovine et de lait constitue d'ailleurs la plus importante activité agricole. On trouve également un secteur industriel large et diversifié : agroalimentaire, plasturgie, automobile ou encore métallurgie.