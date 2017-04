Les résultats des élections dans Seine-Maritime

Située dans le nord de la France, la Seine-Maritime est un département français dont la préfecture est Rouen. Elle est rattachée à la région Normandie, tout comme le Calvados, l'Eure, la Manche et l'Orne. La Seine-Maritime compte 1,4 million d'habitants et s'étend sur 6 278 km2. Sa densité est de 200 habitants par km2.

Bordée par la mer Manche, la Seine-Maritime est aussi limitrophe de l'Eure, de l'Oise et de la Somme. Avec 110 700 habitants, la préfecture Rouen n'est pas la ville la plus peuplée du département. Il s'agit du Havre qui compte 172 800 habitants. Les autres principales communes sont Dieppe et Sotteville-lès-Rouen. Le département est subdivisé en 35 cantons et 710 communes.

En Seine-Maritime, le salaire annuel net moyen était de 21 300 euros en 2013. Le taux de chômage s'élevait à 11,2 % en 2016. Le secteur tertiaire représente plus de 70 % des emplois du territoire, notamment grâce aux activités de services, à l'administration publique et au tourisme. Les entreprises pétrochimiques, maritimes, automobiles et de fabrication d'énergie permettent à l'industrie de représenter environ 20 % des emplois.