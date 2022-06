Mouthiers-sur-Boëme

Décor ta vie, l'entreprise qui donne une seconde vie à vos meubles

Cécile Chauveron a créé il y a un an et demi sa micro-entreprise à Mouthiers-sur-Boëme. "Décor ta vie" donne une seconde vie à vos meubles et objets parfois oubliés...