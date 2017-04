Les résultats des élections dans Charente

Installée dans l'Ouest de la France, la Charente est un département français ayant Angoulême pour préfecture. Elle appartient à la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme 11 autres départements. La Charente accueille 354 600 habitants. Elle s'étend sur 5 956 km2 et affiche une densité de 59 habitants par km2.

La Charente est limitrophe de 5 départements : la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Haute-Vienne. Angoulême est la commune la plus peuplée du département avec 42 000 habitants. Les autres principales villes de la Charente sont Cognac, Soyaux et Ruelle-sur-Touvre. Le territoire compte 19 cantons et 383 communes.

La Charente dispose d'un secteur industriel dense et diversifié. L'économie est d'ailleurs dynamisée par les entreprises agroalimentaires (cognac, beurre, etc.), l'industrie lourde (briques, ciment, etc.) et les usines de transformation (papier, verre, etc.). Le tourisme occupe aussi une place centrale dans l'économie du territoire. En 2013, la Charente affichait un revenu salarial annuel net moyen de 19 800 euros. En 2016, le taux de chômage était de 9,8 %.La Charente est limitrophe de 5 départements : la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Haute-Vienne. Angoulême est la commune la plus peuplée du département avec 42 000 habitants. Les autres principales villes de la Charente sont Cognac, Soyaux et Ruelle-sur-Touvre. Le territoire compte 19 cantons et 383 communes.

La Charente dispose d'un secteur industriel dense et diversifié. L'économie est d'ailleurs dynamisée par les entreprises agroalimentaires (cognac, beurre, etc.), l'industrie lourde (briques, ciment, etc.) et les usines de transformation (papier, verre, etc.). Le tourisme occupe aussi une place centrale dans l'économie du territoire. En 2013, la Charente affichait un revenu salarial annuel net moyen de 19 800 euros. En 2016, le taux de chômage était de 9,8 %.