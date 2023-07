Quelles sont les caractéristiques de la démographie de Charente-Maritime

La Charente-Maritime couvre une superficie s'élevant à 6 902,46 kilomètres carrés. En 2018, le département avait une population totale de 646 932 habitants, de fait, sa densité s'élevait à 93,7 habitants par km². La Charente-Maritime était donc le 2e département le plus dense de la région de la Nouvelle Aquitaine.

Découvrez quelques informations pratiques à propos de l'emploi en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, le taux d'activité atteignait 73,72 % au 31 décembre 2018 : il y avait en effet 275 325 actifs sur 373 462 habitants en âge de travailler. C'est 1,82 point de plus qu'à l'échelle du pays, où le taux d'activité était de 71,9 %.

Parmi l'ensemble des actifs du département, 38 533 étaient sans travail, soit un taux de chômage de 14 %. Il y avait alors un très fort écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui enregistrait un taux de chômage de 9,1 %.

Taux de chômage par CSP en Charente-Maritime

En 2018, en Charente-Maritime, le plus fort taux de chômage se trouvait chez les ouvriers : 18,7 % étaient au chômage. On trouvait ensuite les employés (16,65 %), les professions intermédiaires (9,82 %), les commerçants, artisans et chefs d'entreprises (6,31 %), les cadres (5,84 %) et les agriculteurs (1,6 %).