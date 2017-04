Les résultats des élections dans Charente-Maritime

Située à l'ouest de la France, la Charente-Maritime est un département français, dont la préfecture est La Rochelle. Il appartient à la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme 11 autres départements. Sa population est de 354 600 habitants. La Charente-Maritime a une superficie de 6 864 km2 et affiche une densité de 93 habitants par km2.

Bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, la Charente-Maritime est limitrophe de la Gironde, la Dordogne, la Charente, les Deux-Sèvres et la Vendée. La Rochelle est la ville la plus peuplée du département avec environ 75 000 habitants. Viennent ensuite Rochefort, Saintes, Royan et Aytré. La Charente-Maritime est divisée en 5 arrondissements et compte 469 communes.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 19 000 euros en Charente-Maritime. Quant au taux de chômage, il s'élevait à 10,4 % au troisième trimestre 2016. Le tertiaire occupe une place de choix dans l'économie du territoire, en représentant près de 75 % des emplois. Ce sont d'ailleurs le tourisme, le commerce, l'administration et l'éducation qui dynamisent l'activité du département. Dans une moindre mesure, la Charente-Maritime est réputée pour sa production agricole (vin, lait, etc.), les produits de la mer et ses industries innovantes.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 19 000 euros en Charente-Maritime. Quant au taux de chômage, il s'élevait à 10,4 % au troisième trimestre 2016. Le tertiaire occupe une place de choix dans l'économie du territoire, en représentant près de 75 % des emplois. Ce sont d'ailleurs le tourisme, le commerce, l'administration et l'éducation qui dynamisent l'activité du département. Dans une moindre mesure, la Charente-Maritime est réputée pour sa production agricole (vin, lait, etc.), les produits de la mer et ses industries innovantes.