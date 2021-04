En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Corrèze (19) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Corrèze (19)

Installée dans le sud-ouest de la France, la Corrèze est un département français ayant Tulle pour préfecture. Elle fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme 11 autres départements. On dénombre 238 700 habitants au sein du territoire. La Corrèze s'étend sur une superficie de 5 857 km2 et affiche une densité de 41 habitants par km2.

La Corrèze est limitrophe de 6 départements : la Creuse, la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Bien qu'elle soit la préfecture, Tulle n'est pas la ville la plus peuplée du département (14 300 habitants). Il s'agit de Brive-la-Gaillarde qui compte 47 000 habitants. Viennent ensuite Ussel et Malemort-sur-Corrèze.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 300 euros en moyenne en Corrèze. Le taux de chômage, quant à lui, s'élevait à 8,3 % en 2016. L'agriculture, à l'image de l'élevage bovin, s'affirme comme l'une des principales activités du département. La Corrèze peut aussi compter sur le tourisme, la production hydroélectrique et de bois pour dynamiser son économie. Étant mieux desservie, Brive-la-Gaillarde est la ville la plus attractive d'un point de vue économique, au détriment de la préfecture, Tulle.