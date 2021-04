En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Creuse (23) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Creuse (23)

Le département de la Creuse fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le Massif central au centre de la France. Créé en 1790, il doit son nom à la rivière Creuse. Il possède 260 communes, 15 cantons, et son chef-lieu est la ville de Guéret.

Son territoire, encore composé principalement d'espaces naturels, dont 153 300 hectares de forêts, s'étend sur 5 565 km². La Creuse est un département peu peuplé. En 2014, son nombre d'habitants était de 120 581, ce qui représente 22 habitants au kilomètre carré. Ses trois villes les plus peuplées sont Guéret, La Souterraine et Aubusson.

Les habitants de la Creuse sont composés à 34% de retraités, représentent une part importante de la population locale. Le taux de chômage de la Creuse était quant à lui de 11,4% en 2013. Il est en constante progression depuis 2007, période à laquelle il était de 9,5%. La Creuse comptait 4 444 entreprises actives en 2016 et 13 335 salariés. L'activité du département repose sur l'élevage et l'artisanat. Les principaux attraits touristiques du département sont le lac de Vassivière, la station thermale d'Évaux-les-Bains, et la vieille ville d'Aubusson.