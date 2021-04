En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Deux-Sèvres (79) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Deux-Sèvres (79)

Le département des Deux-Sèvres appartient à la région Nouvelle-Aquitaine. Il est situé dans l'ouest de la France et a été créé en 1790. Il est composé de 305 communes, 17 cantons, et son chef-lieu est la ville de Niort.

Les trois villes ayant le plus d'habitants sont Niort, Bressuire et Parthenay. Ce département a une superficie de 5 999 km². Il est peuplé de 373 554 habitants en 2014, ce qui représente 62 habitants au kilomètre carré. Ce chiffre le place au rang de département moyennement peuplé. Sur le plan économique, il faut savoir que le taux de chômage était de 7,7%, pour la population active, en 2014. Le salaire moyen s'élevait à 1 847 euros nets par mois par habitant en 2010. C'était moins que la moyenne française avec 2 080 euros par mois à la même période.

L'emploi industriel a une forte place dans le département des Deux-Sèvres, qui abrite 30 650 entreprises, toutes activités confondues. C'est toutefois l'activité rurale qui reste dominante avec l'importance de l'activité laitière et de celle liée à la viande. Ce département n'est pas le plus populaire et attractif au niveau touristique. Les principales activités culturelles se déroulent à Niort.