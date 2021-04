En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Dordogne (24) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Dordogne (24)

La Dordogne est un département créé en 1790 et situé dans l'ouest de la France. Il appartient à la région Nouvelle-Aquitaine. Ce département s'étend sur 9 060 km². Il abrite 520 communes, 25 cantons, et son chef-lieu est Périgueux.

Il a été recensé 416 350 habitants sur le département en 2014, soit 46 habitants au kilomètre carré. Les villes les plus peuplées sont : Périgueux, Bergerac et Sarlat-la-Canéda. Le taux de chômage est de 12,1% en 2013 contre 9,7% en 2009. Le revenu moyen d'un Dordognais est de 1 799 euros nets par mois. On recense 3 271 entreprises dans le département, ce qui représente environ 23 800 personnes employées. Les filières du bois et du vin sont une part importante de l'activité locale. En effet, le secteur du bois est le deuxième employeur du département.

La Dordogne est un territoire relativement attractif puisqu'il accueille plus de 2 millions de touristes chaque année. Les sites les plus populaires sont la reproduction des grottes de Lascaux, le château de Castelnaud ou encore les jardins de Marqueyssac. La région est également connue pour sa culture gastronomique avec le foie gras d'oie et de canard.