Les résultats des élections dans Nouvelle-Aquitaine

Née de la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes, la Nouvelle-Aquitaine est une région administrative française. Comptant 41 arrondissements, la région est subdivisée en 10 départements : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne.

Avec une superficie de 84 061 km2, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. Elle compte 5,9 millions d'habitants pour une densité de 70 habitants au kilomètre carré. Comptant 247 000 habitants, Bordeaux est la plus grande ville et la préfecture de la Nouvelle Aquitaine. Les autres principales agglomérations sont Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau et La Rochelle.

Avec un PIB de 158,3 milliards d'euros, la Nouvelle-Aquitaine se classe au troisième rang à l'échelle nationale. Elle compte 2,3 millions d'emplois, répartis notamment dans l'agriculture, l'industrie aéronautique et spatiale, la chimie, la défense et la recherche scientifique. La région a un taux de chômage de 9,7 % et un revenu annuel moyen net de 23 100 euros par salarié.