Quel est le portrait des habitants de Castelnau-de-Médoc ?

Le territoire de Castelnau-de-Médoc s'étend sur 24,02 kilomètres carrés. En 2018, on chiffrait à 4 788 le nombre d'habitants de la municipalité, de fait, la ville avait une densité de population de 199,3 habitants/km². Pour ce qui est de la densité de population, cette localité occupait alors la 101e position au niveau du département de la Gironde.

Quelques chiffres à la loupe sur les logements de Castelnau-de-Médoc

D'une superficie de 24,02 km², Castelnau-de-Médoc compte actuellement près de 4 800 habitants et environ 2 200 logements. La ville a une densité de population de 199,3 habitants/km² et une densité de logement de 0,9 log/ha. La densité de logement est identique à la moyenne départementale tandis que la densité de population, elle, est plus élevée (0,9 log/ha et 158,8 habitants par km²).

Quelles sont les caractéristiques de la répartition du logement au niveau de la municipalité

Au sein de la ville, on note actuellement plus de propriétaires que de locataires. Environ 33,8 % des résidences principales sont occupées par des locataires (dont 2 % à titre gracieux) alors que 66,2 % sont occupées par des propriétaires. Parmi les habitations de Castelnau-de-Médoc, 1,7 % sont des résidences secondaires, 5,3 % des logements vacants et il y a 92,9 % de résidences principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 6,5 % des habitations. La plupart des 2 021 ménages se sont installés dans la localité relativement récemment (il y a entre 5 et 9 ans).

Quelques chiffres à connaître sur les pièces des logements de la localité

Au sein de la localité, les logements sont en grande majorité des maisons (81,7 %). Les maisons familiales de 4 pièces sont les plus nombreuses. Elles représentent 38,1 % de celles-ci et ont une surface majoritairement comprise entre 80 et 100 m². On trouve également de nombreuses maisons de 5 pièces (23,1 %). Elles datent pour la plupart d'entre 1971 et 1990. Les appartements, quant à eux, ne sont que 392 (soit 18 % du parc immobilier) et sont principalement composés de 2 pièces. Leur surface moyenne est le plus souvent comprise entre 40 et 60 m². Les appartements datent pour la plupart d'entre 2006 et 2015.

Découvrez les chiffres clés de l'imposition sur le revenu à Castelnau-de-Médoc

On décompte, au total, 2 789 foyers fiscaux à Castelnau-de-Médoc. Parmi eux, 54,5 % sont au-dessous du seuil imposable. Ce chiffre est plus élevé que celui du département qui s'élève à 49 %. La ville a un revenu médian annuel de 21 870 €, soit 770 € de moins que celui de la Gironde. Les habitants paient en moyenne un impôt sur le revenu de 1 077 € par foyer fiscal. Ce dernier est donc plus faible que celui de la Gironde qui s'élève à 1 915 €. Par ailleurs, 34,3 % des foyers ont déclaré percevoir une pension ou une retraite.

Les foyers fiscaux déclarant un revenu fiscal de référence en dessous de 50 000 euros paient près de 39,5 % du montant total de l'impôt sur le revenu de cette localité. La contribution des foyers ayant un revenu annuel supérieur à 100 000 euros est de 17,3 % de l'impôt net de la municipalité.

Découvrez les chiffres clés de l'emploi à Castelnau-de-Médoc

À Castelnau-de-Médoc, en 2018, il y avait 2 360 actifs sur 2 888 habitants âgés de plus de 15 ans, le taux d'activité atteignait donc 81,72 %. C'est 9,82 points de plus qu'à l'échelle de l'Hexagone, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

Le taux de chômage était de 10,08 % dans la localité, 238 actifs étant en situation d'inemploi. En proportion, on recensait alors un peu plus de chômeurs que dans l'ensemble du pays, où le taux de chômage s'élevait à 9,1 %.

Taux de chômage par CSP à Castelnau-de-Médoc

À Castelnau-de-Médoc, en 2018, la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le chômage était celle des ouvriers, où 12,99 % des actifs étaient au chômage. La part de demandeurs d'emploi au sein des autres CSP atteignait 10,14 % pour les employés, 7,94 % pour les commerçants, artisans et chefs d'entreprises, 6,34 % pour les professions intermédiaires et 5,7 % pour les cadres. On comptabilisait 10 agriculteurs dans la localité, et tous avaient un emploi.