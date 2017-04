Les résultats des élections dans Haute-Vienne

Située à l'ouest de la France, la Haute-Vienne est un département français dont la préfecture est Limoges. Elle fait partie de la région de la Nouvelle Aquitaine, tout comme onze autres départements. La Haute-Vienne s'étend sur 5 520 km², et affiche une population de 375 400 habitants. La densité au sein du département est de 68 habitants par km².

La Haute-Vienne est encadrée par six départements, à savoir l'Indre, la Vienne, la Charente, la Dordogne, la Corrèze et la Creuse. Avec 134 600 habitants, Limoges est la ville la plus peuplée du département. Viennent ensuite Saint-Junien et Panazol. La Haute-Vienne dénombre 21 cantons et 200 communes au total.

Le revenu salarié annuel net moyen était de 20 300euros dans la Haute-Vienne en 2013. Le taux de chômage s'élevait, lui, à 9,6% en 2016. Grâce à de grandes entreprises de services, aux écoles et au tourisme, le tertiaire est désormais le secteur dominant du département. L'agriculture, et notamment l'élevage bovin et ovin, est toujours au cœur de l'économie du territoire. Les industries mécaniques, de production de porcelaine et d'émail prennent aussi de plus en plus d'importance dans le paysage économique de la Haute-Vienne.