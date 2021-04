En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Landes (40) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Landes (40)

Situées au sud-ouest de la France, les Landes sont un département français, dont la préfecture est Mont-de-Marsan. Ce département appartient à la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme onze autres départements. Les Landes s'étendent sur 9 243 km², et affichent une population de 405 200 habitants. La densité est de 43 habitants par km².

Bordées par l'océan Atlantique à l'ouest, les Landes sont limitrophes de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques. Mont-de-Marsan est la commune la plus peuplée du département avec 31 000 habitants. Les autres principales villes sont Dax, Saint-Paul-lès-Dax et Tarnos. Les Landes comptent au total 15 cantons et 330 communes.

Le salaire annuel net moyen était de 19 300euros dans les Landes en 2013. Quant au taux de chômage, il était de 9,7% en 2016. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du département, tout comme l'élevage bovin, la viticulture et la production avicole. C'est aussi le cas pour ce qui est du tourisme et du thermalisme. Enfin, ce sont les industries du bois et du papier qui viennent compléter le paysage économique du territoire.