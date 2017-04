Les résultats des élections dans Lot-et-Garonne

Le département du Lot-et-Garonne fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine, née en 2014 de la fusion entre les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Le chef-lieu du département est Agen, qui est aussi la préfecture. Les trois sous-préfectures sont Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. En 2014, le Lot-et-Garonne comptait 333 234 habitants. La superficie du département est de 5 361 km² et la densité de population s'élève à 62 habitants par km². Les départements environnants sont le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes, la Gironde et la Dordogne.

En 2013, le taux de chômage de la population lot-et-garonnaise s'élevait à 11,1 %. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer est estimé à 21 544 euros. Sur les 180 316 logements que compte le département, 79,5 % sont des résidences principales.L'agriculture occupe une place importante dans l'économie du Lot-et-Garonne, avec en particulier la viticulture, la culture fruitière et maraîchère. Quelques sites industriels sont présents sur les villes de Marmande, Tonneins, Fumel et Agen. Le tourisme se développe grâce aux nombreuses voies navigables et cyclables.

