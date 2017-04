Les résultats des élections dans Pyrénées-Atlantiques

Installées dans le sud-ouest de la France, les Pyrénées-Atlantiques sont un département français dont Pau est la préfecture. Il fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme 11 autres départements. Les Pyrénées-Atlantiques comptent 670 400 habitants et s'étendent sur 7 645 km2. La densité est de 87 habitants par km2.

Le département est limitrophe des Landes, des Hautes-Pyrénées, du Gers et de l'Espagne. Avec environ 77 500 habitants, Pau est la plus grande ville du territoire. Les autres principales communes sont Bayonne, Anglet et Biarritz. Au total, les Pyrénées-Atlantiques comptent 27 cantons et 546 communes.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le salaire annuel net était de 20 600 euros en moyenne en 2013. Le taux de chômage s'élevait à 8,4 % en 2016. Grâce à sa proximité avec l'Espagne, le territoire peut compter sur le commerce et le tourisme pour dynamiser son économie. Les principales industries des Pyrénées-Atlantiques appartiennent au secteur agroalimentaire. On notera également la présence d'entreprises métallurgiques et aéronautiques. Avec la viticulture, l'élevage et la production de lait, l'agriculture y est plutôt dynamique.