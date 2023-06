Quelques chiffres à connaître concernant les habitants d'Antigny

Avec une population totale évaluée à 541 habitants et 44,39 km² de superficie, la densité d'Antigny était de 12,2 habitants par kilomètre carré en 2018. Pour ce qui est de la densité de population, cette ville se trouvait alors à la 201e position au sein des municipalités du département de la Vienne.

Découvrez quelques informations pratiques sur le logement à Antigny

On comptabilise près de 540 habitants répartis sur 44,39 km² à Antigny. Ils se partagent les 405 logements de la ville. La densité résidentielle et la densité de population de la municipalité sont très basses : 12,2 habitants par km² et 0,1 log/ha. Elles sont toutes deux inférieures à celles du pays (106 habitants/km² et 0,6 log/ha).

Découvrez quelques informations pratiques sur la répartition du logement à l'échelle de la localité

On note plus de propriétaires que de locataires à Antigny. Environ 84,5 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires pour 15,5 % occupées par des locataires (dont 0,8 % à titre gracieux). Parmi les habitations de la ville, 17,8 % sont des résidences secondaires, 16,8 % des logements vacants et il y a 65,4 % de résidences principales. Quant aux logements sociaux, ils forment 1,5 % des habitations. La plupart des 265 ménages se sont installés dans la localité depuis 30 ans ou plus.

Découvrez les chiffres clés des pièces des logements de la municipalité

Parmi les logements d'Antigny, on trouve une très grande majorité de maisons (97 %). Les maisons familiales (4 pièces) sont les plus nombreuses. Elles représentent à elles seules 28,2 % de ces dernières et ont une surface principalement comprise entre 80 et 100 m². On trouve également de nombreuses maisons de 3 pièces (25,4 %). Elles ont principalement été construites entre 1971 et 1990. Quant aux appartements, ils sont beaucoup moins nombreux et sont principalement composés de 2 pièces. Les appartements ont, pour la plupart, plus de cent ans.

Caractéristiques de l'imposition sur le revenu à Antigny

La municipalité d'Antigny décompte un total de 341 foyers fiscaux. Parmi eux, 54 % sont non imposables. Ce taux est légèrement supérieur à celui de la Vienne qui s'élève à 51,5 %. Le revenu annuel médian des ménages fiscaux antignois est de 19 510 €, soit 2 420 € de moins que celui de la France. Les habitants d'Antigny paient en moyenne un impôt sur le revenu de 879 € par foyer fiscal. Ce dernier est donc plus faible que celui du département qui s'élève à 1 206 €. D'autre part, 49,3 % des foyers déclarent percevoir une pension ou une retraite.

Quelques chiffres à connaître concernant l'emploi à Antigny

En 2018, le taux d'activité d'Antigny s'élevait à 78,69 % : il y avait en effet 229 actifs sur 291 habitants en âge de travailler. En proportion, on recensait donc un peu plus d'actifs que dans le reste du pays, où le taux d'activité atteignait 71,9 %.

À l'échelle de la municipalité, le taux de chômage était de 9,61 %, 22 actifs étant sans travail. La part de chômeurs était alors plus élevée de 0,51 point qu'au niveau national, où le taux de chômage atteignait 9,1 %.