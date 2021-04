En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Vienne (86) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Vienne (86)

Située au nord de la région Nouvelle-Aquitaine, la Vienne (86) a pour chef-lieu la ville de Poitiers. En 2013, 431 248 personnes peuplent le département qui s'étend sur une superficie de 6 990 km². La densité de population de la Vienne est de 61 habitants par km². Le territoire, principalement traversé par la Vienne, le Clain et la Gartempe, est divisé en 3 arrondissements : Châtellerault, Montmorillon et Poitiers.



Le département est connu pour abriter de nombreux sites archéologiques et monuments historiques (châteaux, églises...). Le Futuroscope est le deuxième parc de loisirs de France : situé à une dizaine de kilomètres de Poitiers, il apporte une forte attractivité à la Vienne dont 6 % des visiteurs sont étrangers.



La Vienne compte 172 503 emplois en 2013 ; cette même année, le taux de chômage des 15/64 ans est de 12 %. Fin 2014, sur les 37 565 établissements actifs, 60 % travaillent dans le secteur du commerce, des transports et des services divers. L'agriculture représente 11 % des entreprises du département. Les exploitations agricoles recouvrent plus des deux tiers du territoire avec principalement l'élevage caprin ainsi que la production de céréales et d'oléoprotéagineux.