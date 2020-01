Loudun, France

Mardi 4 février-20h, troisième soirée concerts Les Heures bleu de la Vienne ! Venez assister aux concerts de Cali, Vanille et Jimmy sur la scène de l'Espace Culturel...