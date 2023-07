Foix

C'est le procès le plus attendu de l'année en Ariège : l'infirmière et son complice accusés d'avoir sauvagement assassiné un ancien amant et la fille de ce dernier âgée de 18 ans seront jugés du 17 au 24 novembre à Foix. C'est l'affaire dite des "disparus de Mirepoix".