Les résultats des élections dans Ariège

Situé dans le sud-ouest de la France, l'Ariège est un département français appartenant à la région Occitanie, tout comme 12 autres départements. Sa préfecture est Foix. L'Ariège affiche une population de 153 000 habitants et s'étend sur un territoire de 4 890 km2. La densité au sein du département est de 31 habitants par km2.

L'Ariège est limitrophe de la Haute-Garonne, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Espagne et de l'Andorre. Avec 9 700 habitants, Foix n'est que la deuxième ville la plus peuplée du département, derrière Pamiers (15 500 habitants). L'Ariège est divisé en 3 arrondissements et compte 13 cantons et 331 communes.

