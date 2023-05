Trèbes

Attentats de Trèbes et de Carcassonne : le procès aura lieu du 22 janvier au 23 février 2024 à Paris

Sept personnes, une femme et six hommes, seront jugées début 2024 dans le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. En mars 2018, ces attaques avaient fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.