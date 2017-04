Les résultats des élections dans Aude

Située dans le sud-ouest de la France, l'Aude est un département français, dont la préfecture est Carcassonne. Elle fait partie de la région Occitanie, tout comme 12 autres départements. En 2015, la population de l'Aude s'élevait à 370 100 habitants. Le département s'étend sur 6 139 km2 et affiche une densité de 60 habitants au km2.

L'Aude est encadré par l'Hérault, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et la mer Méditerranée. Carcassonne accueille 45 900 habitants, mais se classe malgré tout derrière Narbonne et ses 52 900 habitants. Les autres principales villes du département sont Castelnaudary et Limoux. L'Aude abrite 19 cantons et 436 communes.

En 2016, le taux de chômage dans l'Aude s'élevait à 13,4 %. Quant au salaire annuel net moyen, il était de 18 400 euros en 2013. Avec environ 75 000 emplois, le tertiaire est le secteur disposant du plus large bassin d'emplois, notamment grâce au tourisme et à l'administration. L'agriculture viticole et la pêche font aussi la réputation du département. Il faut également savoir que l'artisanat représente près de 15 % des emplois de l'Aude.