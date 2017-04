Les résultats des élections dans Aveyron

L'Aveyron est un département français situé dans le sud-ouest de la France et qui a pour préfecture Rodez. Il appartient à la région Occitanie, tout comme l'Ariège, l'Aude, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L'Aveyron compte 278 100 habitants. Il s'étend sur 8 735 km2 et affiche une densité de 32 habitants par km2.

L'Aveyron est limitrophe de 7 départements, à savoir le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Hérault, le Gard, la Lozère et le Cantal. Avec environ 24 000 habitants, Rodez est la ville la plus peuplée du département. Viennent ensuite Millau, Villefranche-de-Rouergue et Onet-le-Château. L'Aveyron est divisé en 23 cantons et compte 285 communes.

En 2013, le salaire net annuel était de 18 700 euros en moyenne dans l'Aveyron. Quant au taux de chômage, il n'était que de 7,3 % en 2016. L'agriculture est toujours au cœur de l'économie du département. L'artisanat, l'élevage et la production fromagère sont d'ailleurs les activités phares du territoire. L'Aveyron peut aussi compter sur le tourisme pour dynamiser son économie. Six lieux et monuments sont même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.