Les résultats des élections dans Occitanie

Issue de la fusion du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées, l'Occitanie est une région administrative française. Elle contient 36 arrondissements et 13 départements : l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Avec 5,7 millions d'habitants, l'Occitanie se classe au 5e rang national. Elle affiche une superficie de 72 724 km pour une densité de 79 habitants au kilomètre. Toulouse est la préfecture de la région, mais également la ville la plus peuplée avec 466 000 habitants. Viennent ensuite Montpellier, Nîmes, Perpignan, Béziers, Montauban et Tarbes.

L'Occitanie affiche un PIB de 152,1 milliards d'euros. Elle compte un bassin de 2,2 millions d'emplois, répartis notamment dans le tourisme, l'aéronautique et l'industrie militaire. De grands groupes industriels, comme Airbus et Thales, sont installés sur le territoire. La région a le deuxième plus fort taux de chômage de métropole avec 12 % des actifs sans emploi. Pour autant, le salaire annuel moyen net des salariés est le quatrième plus important avec 23 900 euros.