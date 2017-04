Les résultats des élections dans Gard

Le département du Gard est classé au 4e rang des départements français en termes de croissance démographique, avec une population de 735 000 habitants. La superficie du Gard est de 5 853 km, majoritairement en zone rurale (65 %). Situé en région Occitanie, le Gard a pour chef-lieu Nîmes. Le Gard est limitrophe de l'Ardèche, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, de la Lozère et du Vaucluse.

Le Gard est constitué de 353 communes sur 23 cantons. Il possède 4 centres urbains et économiques qui sont Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Alès et Le Vigan. C'est un département qui propose plusieurs types de paysages, avec 23 km de littoral et 13 km de pistes de ski.

Le Gard a une économie basée sur les services, mais aussi l'industrie avec des entreprises à la réputation nationale et internationale qui y ont établi leur siège. Le département compte 70 263 entreprises qui proposent 242 000 emplois. Le port de plaisance de Port Camargue est classé au 1er rang du classement au niveau européen.