Découvrez les chiffres clés de la population du Gers

Le Gers s'étend sur 6 298,14 km² de superficie. En 2018, on chiffrait à 191 283 le nombre d'habitants du département, sa densité de population atteignait alors 30,4 habitants/kilomètre carré. Au sein de la région Occitanie, le Gers occupait donc la 12e position en ce qui concerne la densité de population.

Découvrez les chiffres clés de l'emploi dans le Gers

Le Gers enregistrait en 2018 un taux d'activité de 75,49 % : sur les 109 982 habitants en âge de travailler que comptait le département, 83 027 étaient actifs. Il y avait alors peu d'écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui affichait un taux d'activité de 71,9 %.

Le taux de chômage du Gers s'élevait à 10,81 %, 8 973 actifs étant en situation d'inemploi. C'est 1,71 point de plus que dans le reste du pays, où le taux de chômage était de 9,1 %.

Taux de chômage par CSP dans le Gers

En 2018, dans le Gers, la catégorie socio-professionnelle des ouvriers était la plus concernée par le chômage, 17,34 % des actifs étaient au chômage. On comptabilisait 12,6 % d'employés en situation d'inemploi, 6,3 % de professions intermédiaires, 5,46 % de commerçants, artisans et chefs d'entreprises, 5,32 % de cadres et 0,9 % d'agriculteurs.