Les résultats des élections dans Gers

Né en 1790, le département du Gers est situé en région Occitanie. En 2013, la population du Gers était de 190 276 habitants, avec une croissance plutôt en hausse depuis le début des années 2000. 31 cantons et 463 communes composent le Gers. Avec une superficie de 6 256,82 km, la densité de population dans le Gers est de 30,2 habitants/km. Le chef-lieu du Gers est la ville d'Auch.

L'économie du Gers est basée principalement sur l'agriculture et le tourisme. Le département est parmi les plus grands producteurs de céréales (blé, colza, tournesol, maïs) et s'est spécialisé dans l'élevage de canards gras, artisanal et industriel. Parmi les autres spécialités culinaires du Gers, on trouve de nombreux vins tels que le madiran et l'armagnac.

Chaque année, ce sont 1 205 000 touristes qui visitent le Gers, une économie qui crée environ 2 400 emplois saisonniers et permanents. Le département du Gers accueille 24 840 entreprises en 2013 pour un total de 67 167 emplois.L'économie du Gers est basée principalement sur l'agriculture et le tourisme. Le département est parmi les plus grands producteurs de céréales (blé, colza, tournesol, maïs) et s'est spécialisé dans l'élevage de canards gras, artisanal et industriel. Parmi les autres spécialités culinaires du Gers, on trouve de nombreux vins tels que le madiran et l'armagnac.

Chaque année, ce sont 1 205 000 touristes qui visitent le Gers, une économie qui crée environ 2 400 emplois saisonniers et permanents. Le département du Gers accueille 24 840 entreprises en 2013 pour un total de 67 167 emplois.