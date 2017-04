Les résultats des élections dans Haute-Garonne

En région Occitanie, le département de Haute-Garonne se trouve dans le Sud de la France. En 2014, la Haute-Garonne comptait 1 317 668 habitants pour une superficie de 6 309 km, ce qui correspond à une densité de population de 209 habitants/km. Le chef-lieu de la Haute-Garonne est Toulouse. La majeure partie de la population du département (80 %) est concentrée près de Toulouse.

Le département de la Haute-Garonne est composé de 3 arrondissements (Toulouse, Muret et Saint-Gaudens), de 27 cantons et de 589 communes. Il est plutôt rural, sauf la région toulousaine, qui est urbanisée.

La Haute-Garonne est entourée de 6 départements : l'Ariège, l'Aude, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées. Le département est également frontalier de l'Espagne. La Haute-Garonne propose trois types de paysages : la forêt, les montagnes et les plaines.

