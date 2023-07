Tarbes

Il y a un sentiment général de déclassement sur Tarbes dit Pierre Lagonelle élu d'opposition

"J'ai le sentiment que Tarbes n'est plus au niveau en matière de santé, de sport, de sécurité et de dynamisme économique et commercial " estime le conseiller municipal d'opposition. Il prône une politique volontariste "pour redonner leur fierté aux habitants"