Les résultats des élections dans Hautes-Pyrénées

Tarbes est la préfecture du département des Hautes-Pyrénées situé au sud-ouest de la France et appartenant à la région Occitanie, tout comme douze autres départements. Le territoire des Hautes-Pyrénées s'étend sur 4 464 km², et compte une population de 228 900 habitants. La densité dans le département est de 51 habitants par km².

Les Hautes-Pyrénées sont limitrophes du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne et de l'Espagne. Comptant 40 900 habitants, Tarbes est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. Les Hautes-Pyrénées comptent 17 cantons et 470 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 100euros en moyenne dans les Hautes-Pyrénées. Le taux de chômage, quant à lui, était de 11,4% en 2016. La principale activité économique du département est le tourisme, grâce à de nombreux sites attractifs (Lourdes, stations de sports d'hiver, pic du Midi, etc.). L'agriculture et l'agroalimentaire jouent aussi un rôle important dans l'économie du territoire, tout comme le thermalisme dans une moindre mesure. L'industrie, notamment ferroviaire et aéronautique, offre également de nombreux emplois aux Hautes-Pyrénées.