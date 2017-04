Les résultats des élections dans Hérault

Installé au sud de la France, l'Hérault est un département français appartenant à la région Occitanie, tout comme douze autres départements. Montpellier est la préfecture de l'Hérault. Le territoire s'étend sur 6 224 km², et affiche une population de 1,1 million d'habitants. La densité est de 178 habitants par km².

Bordé par la mer Méditerranée, l'Hérault est limitrophe du Gard, de l'Aveyron, du Tarn et de l'Aude. Avec 275 300 habitants, Montpellier est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Béziers, Sète, Lunel et Agde. L'Hérault compte 25 cantons et 343 communes.

En 2013, l'Hérault affichait un revenu salarial annuel net moyen de 20 200euros. Quant à son taux de chômage, il s'élevait à 13,9%. Près de 30% du territoire est consacré à l'agriculture. Ce sont d'ailleurs la viticulture, la production céréalière et la production d'olives qui sont les principales spécialités de l'Hérault. Toutefois, c'est bien le tertiaire qui domine l'économie locale. Environ 45% des emplois sont consacrés aux transports, commerces et services, contre 35% pour l'administration, la santé et l'éducation.Bordé par la mer Méditerranée, l'Hérault est limitrophe du Gard, de l'Aveyron, du Tarn et de l'Aude. Avec 275 300 habitants, Montpellier est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Béziers, Sète, Lunel et Agde. L'Hérault compte 25 cantons et 343 communes.

En 2013, l'Hérault affichait un revenu salarial annuel net moyen de 20 200euros. Quant à son taux de chômage, il s'élevait à 13,9%. Près de 30% du territoire est consacré à l'agriculture. Ce sont d'ailleurs la viticulture, la production céréalière et la production d'olives qui sont les principales spécialités de l'Hérault. Toutefois, c'est bien le tertiaire qui domine l'économie locale. Environ 45% des emplois sont consacrés aux transports, commerces et services, contre 35% pour l'administration, la santé et l'éducation.