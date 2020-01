Montbazin, France

Incendie à Montbazin : plus de 200 pompiers mobilisés et aucun blessé à déplorer

Un feu de garrigue et de pinède s'est déclaré mardi à Montbazin (Hérault), à l'est de l'étang de Thau. Plus de 200 pompiers ont été envoyés sur place. 30 habitations...