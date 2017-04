Les résultats des élections dans Lot

Le département du Lot est intégré à la région Occitanie, qui regroupe les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Son chef-lieu et préfecture est Cahors. Le Lot compte 173 648 habitants. La superficie du département est de 5 217 km². La densité de population est de 33 habitants au km². Le Lot est bordé par les départements de la Corrèze, du Cantal, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Les principales agglomérations du département sont Cahors (la préfecture), Figeac et Gourdon (les 2 sous-préfectures).

Le Lot a une économie qui repose essentiellement sur le tourisme. Les différentes régions naturelles qui composent le département offrent une grande variété de paysages. La viticulture est également très bien développée. Les 2 875 entreprises que compte le département sont essentiellement orientées sur le secteur tertiaire.

En 2014, dans le Lot, le revenu fiscal de référence moyen par foyer s'élevait à 22 112 euros et le taux de chômage était de 11,1 %. Sur les 112 863 logements du département, 65,5 % sont des résidences principales et 26,1 % des résidences secondaires.