La commune de Cans et Cévennes fait partie du département Lozère dans la région Occitanie. Le code postal de la ville de Cans et Cévennes est 48400. Ses habitants, au dernier recensement, forment une population de 280 habitants.

Cette commune a une superficie de 4369.93 km².

Le nom du maire actuel est Mr. NOEL Rémi.

Suivez toutes les actualités locales de Cans et Cévennes avec France Bleu : informations, sport, événements et culture, résultats des élections de la ville et ses environs.