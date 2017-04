Les résultats des élections dans Lozère

Le département de la Lozère fait partie de la région Occitanie (anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées). La préfecture du département est la ville de Mende, et la sous-préfecture est établie à Florac–Trois-Rivières. La Lozère compte 76 360 habitants. Pour un territoire de 5 167 km², la densité est très faible (15 habitants au km²). Divisé en 158 communes, le département comporte 4 régions naturelles : la Margeride, l'Aubrac, les Cévennes et les Causses.

L'économie de la Lozère est essentiellement tournée vers l'agriculture et l'exploitation forestière. Le tourisme est également une source de revenus importante pour le département qui regorge de sites historiques et naturels à visiter. Les réserves animalières sont particulièrement prisées. La Lozère est le département le moins peuplé de France. C'est aussi celui où le taux de chômage est l'un des plus faibles (autour de 8,5 %).

Le revenu fiscal de référence moyen par foyer est estimé à 20 996 euros. Le département est l'un de ceux ayant la plus grande proportion de résidences secondaires : on compte 50,7 % de résidences principales et 40,1 % de résidences secondaires.