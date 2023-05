Quelles sont les caractéristiques de la population des Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales couvrent 4 136,29 km² de superficie. En 2018, sa population était évaluée à 476 357 habitants, ainsi, sa densité atteignait 115,2 habitants par kilomètre carré. Le département était donc le 4e plus densément peuplé de la région Occitanie.

Caractéristiques et informations pratiques à propos de l'emploi dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, en 2018, on comptait 192 034 actifs sur 275 507 habitants de 15 à 64 ans, le taux d'activité était donc de 69,7 %. Il y avait alors très peu d'écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui affichait un taux d'activité de 71,9 %.

Au sein du département, le taux de chômage atteignait 19,03 %, 36 539 actifs étant en situation d'inemploi. La part de chômeurs était donc plus élevée de 9,93 points que dans le reste de l'Hexagone, où le taux de chômage s'élevait à 9,1 %.

Taux de chômage par CSP dans les Pyrénées-Orientales

En 2018, dans les Pyrénées-Orientales, la catégorie socio-professionnelle des ouvriers était la plus impactée par le chômage, le taux de chômage était de 27,14 %. On trouvait ensuite les employés (21,14 %), les professions intermédiaires (12,14 %), les commerçants, artisans et chefs d'entreprises (9,52 %), les cadres (6,2 %) et les agriculteurs (3,1 %).