Les résultats des élections dans Pyrénées-Orientales

Situé dans le sud-ouest de la France, le département des Pyrénées-Orientales a comme préfecture Perpignan. Il fait partie de la région Occitanie, tout comme 12 autres départements. Les Pyrénées-Orientales comptent 472 000 habitants et s'étendent sur 4 116 km2. La densité est de 113 habitants par km2.

Bordé par la mer Méditerranée, le département des Pyrénées-Orientales est aussi limitrophe de l'Aude, de l'Ariège, d'Andorre et de l'Espagne. Avec 120 600 habitants, Perpignan est de loin la principale ville du département. Les autres atteignent difficilement la barre des 10 000 habitants. Au total, on dénombre 17 cantons et 226 communes au sein du territoire.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 18 200 euros dans les Pyrénées-Orientales. En 2016, le taux de chômage était de 15,4 %. La grande majorité de la population travaille dans le tertiaire, à savoir l'administration, le tourisme et le commerce. Côté agriculture, ce sont l'arboriculture, le maraîchage et la viticulture qui dynamisent l'économie locale. Quant à l'industrie de manière générale, elle reste présente mais peu développée.