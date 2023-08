Quelles sont les caractéristiques des habitants du Tarn

La superficie du Tarn est de 5 780,85 km². En 2018, le département dénombrait 388 596 habitants, sa densité de population s'élevait donc à 67,2 habitants/kilomètre carré. Le Tarn était alors le 6e département le plus densément peuplé de la région Occitanie.

Caractéristiques et informations pratiques à propos de l'emploi dans le Tarn

En 2018, dans le Tarn, on recensait 227 555 habitants âgés de plus de 15 ans, parmi lesquels 167 611 étaient actifs, soit un taux d'activité de 73,66 %. C'est 1,76 point de plus qu'au niveau national, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

Parmi les actifs du département, il y avait 22 676 chômeurs, le taux de chômage était alors de 13,53 %. La part de chômeurs était donc supérieure de 4,43 points à celle de l'Hexagone, où le taux de chômage atteignait 9,1 %.

Taux de chômage par CSP dans le Tarn

Dans le Tarn, en 2018, le plus fort taux de chômage était celui des ouvriers : 18,07 % étaient sans travail. Dans les autres CSP, la part de chômeurs atteignait 15,67 % pour les employés, 8,89 % pour les professions intermédiaires, 5,83 % pour les commerçants, artisans et chefs d'entreprises, 5,13 % pour les cadres et 2,4 % pour les agriculteurs.