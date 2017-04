Les résultats des élections dans Tarn

Le Tarn fait partie de la région Occitanie. Albi est sa préfecture et Castres son unique sous-préfecture. Le Tarn est limitrophe des départements de l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Il est traversé par la rivière Tarn. Le département comptait 384 474 habitants en 2014. Sa superficie est de 5 758 km² pour une densité de 67 habitants au km².

Le Tarn compte 203 168 logements, dont 83 % sont des résidences principales. La part des ménages fiscaux est de 49,5 % et la médiane de revenus des Tarnais s'élève à 19 144 euros. Le taux de pauvreté atteignait les 15 % en 2013.

Le Tarn accueillait 133 096 emplois et 38 674 entreprises en 2013. Même si les secteurs du commerce, des transports et services (54,6 %) représentent la majorité de l'activité économique tarnaise, l'agriculture (11 %), le bâtiment (10,8 %) et l'industrie (8,6 %) présentent des parts honorables. Le taux de chômage s'élevait néanmoins à 13,7 % en 2013.

Le tourisme représente également un secteur économique important. Le Tarn déploie notamment le tourisme vert et sportif. La cité épiscopale d'Albi est en outre classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO et le sud-est du département appartient à un parc naturel régional.Le Tarn compte 203 168 logements, dont 83 % sont des résidences principales. La part des ménages fiscaux est de 49,5 % et la médiane de revenus des Tarnais s'élève à 19 144 euros. Le taux de pauvreté atteignait les 15 % en 2013.

Le Tarn accueillait 133 096 emplois et 38 674 entreprises en 2013. Même si les secteurs du commerce, des transports et services (54,6 %) représentent la majorité de l'activité économique tarnaise, l'agriculture (11 %), le bâtiment (10,8 %) et l'industrie (8,6 %) présentent des parts honorables. Le taux de chômage s'élevait néanmoins à 13,7 % en 2013.

Le tourisme représente également un secteur économique important. Le Tarn déploie notamment le tourisme vert et sportif. La cité épiscopale d'Albi est en outre classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO et le sud-est du département appartient à un parc naturel régional.